Ore caldissime, frenetiche, tutto ancora in bilico e lo è soprattutto il mercato della. Cosa succederà a centrocampo? Saràil colpo studiato da Federico Cherubini? Proviamo a mettere ordine, soprattutto per gli sviluppi di questi ultimissimi minuti. Piccolo spoiler: al momento, in vantaggio c'è MiralemSì, si sta lavorando per il ritorno del centrocampista bosniaco. Secondo quanto raccolto, i bianconeri potrebbero chiedere all'ultimo minuto Pjanic in prestito, con i catalani pronti ad aiutare con il lauto ingaggio (al Barcellona prende 8.5 milioni di euro). Pjanic anche in giornata ha dato una traccia di 'juventinità' sui social, andando a commentare un post di Bonucci. Il suo desiderio è riconosciuto da tempo: vuole tornare a Torino. Adesso ha l'opportunità di farlo. Last minute.