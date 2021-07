"Massimiliano Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte. Il Barcellona lo spingerebbe volentieri fra quelle braccia. E Miralem Pjanic sarebbe felice di tornare a Torino, nell’ambiente che ama e con l’allenatore con il quale ha, forse, stabilito il rapporto più solido". Inizia così Tuttosport, che ricorda tutte le volontà delle parti nell'affare Pjanic-Juve. E c'è una data chiave per chiudere, un appuntamento: "L’occasione per un confronto - si legge - potrebbe essere, in modo fin troppo scontato, il Trofeo Gamper dell’8 agosto che verrà celebrato dalla doppia sfida fra il Barcellona e la Juventus, prima in versione femminile, poi in quella maschile. Una tradizionale festa per i catalani (celebra Hans Gamper, fondatore del club) che, purtroppo, dovrà svolgersi senza gli invitati principali, ovvero gli spettatori. In tribuna ci saranno, tuttavia, i due stati maggiori dei club e, prima o dopo il match, ci sarà l’occasione per parlare della situazione Pjanic e capire se esiste una soluzione che possa soddisfare tutti".