La Juventus sta lavorando per l'arrivo di un centrocampista in queste ultime battute del mercato, date pure le prestazioni "difficili" di Ramsey e Danilo nelle prime due giornate di campionato. E oltre all'operazione Ihattaren, la dirigenza bianconera sta premendo sull'acceleratore per il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona.Giornata caldissima all'hotel Sheraton di Milano, Cherubini al lavoro su più fronti.