Allenamenti e risate social. Altro giorno di lavoro in casa per i calciatori della Juventus e in particolare per Miralem Pjanic che ha postato su Instagram un video nel quale si allena correndo sul tapis roulant con degli elastici alle caviglie. Un allenamento duro che però non è preso molto sul serio da Francesco Totti, suo ex compagno ai tempi della Roma: "Quale dei due sei?" gli chiede l'ex giallorosso tra le risate, come quelle di Bonucci che scrive "Professionista", proprio sotto al commento di Totti. Pjanic si allena..e risponde.