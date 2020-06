2









Miralem Pjanic è stato l'uomo più chiacchierato durante il lockdown. Il centrocampista bosniaco è stato offerto al Barcellona in cambio di Arthur e l'operazione di mercato è ben indirizzata. C'è l'ok da parte di tutti tranne che del calciatore brasiliano del Barça al quale la Juve ha fatto un'offerta da 5 milioni di euro a stagione, secondo Sky Sport. Arthur però continua a dire di no alle avances dei bianconeri e in tutto questo Pjanic sembra sempre più separato in casa. Le due prestazione post-ripresa erano del tutto simili a quelle insoddisfacenti che avevano anticipato la quarantena ma alla luce dell'infortunio di Khedira Sarri non potrà farne a meno.



CHELSEA - Sempre secondo Sky Sport, il Chelsea avrebbe cambiato idea sulla possibilità di scambiare il calciatore bosniaco con Jorginho, altro obiettivo di centrocampo della Juve. I Blues hanno acquistato Timo Werner e Hakim Ziyech in vista della prossima stagione ed hanno bisogno di liquidità. Jorginho può partire ma ad ora solo per un'offerta cash. Il futuro di Pjanic è sempre più legato ad Arthur ma Sarri, fino a fine stagione, ha bisogno di averlo concentrato sul campo e non sul mercato.