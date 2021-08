Come confermato da Alfredo Pedullà, la trattativa è definitivamente saltata intorno alle 15:30. C'è stato un contatto telefonico tra le parti, ma lo scoglio più grande era legato all'ingaggio del centrocampista bosniaco: Pjanic attualmente guadagna 8,5 milioni a stagione, e il Barcellona si era offerto per pagare il 30/40% dello stipendio. Troppo poco per la Juventus, che ha quindi deciso di abbandonare questa trattativa.