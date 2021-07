Il futuro di Miralem, i tentativi della, il benestare di. Questi sono tra i temi che stanno timidamente scaldando l'ambiente bianconero, in chiave mercato. Ilè intenzionato a lasciar partire il centrocampista e le ultime, raccontano di un possibile scambio con Ramsey. Il ritorno di Pjanic non sta esattamente scaldando gli animi dei tifosi, i dati, però, raccontano che il giocatore può essere un valore aggiunto, come riporta Opta: "16 - Dal suo esordio in Ligue 1 nella stagione 2007/08, Miralem #Pjanic ha realizzato 16 reti da punizione diretta nei top-5 campionati europei: solo Lionel Messi (39) e Cristiano Ronaldo (29) hanno fatto meglio nel periodo. Ritorno?"