La Juventus si appresta al prossimo mercato, consapevole di tutte le difficoltà che nasceranno come conseguenza al coronavirus. Un mercato fatto di scambi, insomma, così come potrebbe essere per tutti i club più importanti d'Europa. Infatti, come riporta Sky Sport, il Paris Saint-Germain avrebbe puntato Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco conteso anche dal Barcellona. Per Pjanic, i parigini potrebbero mettere sul piatto anche Leandro Paredes, argentino che la Juve ha seguito in passato: i discorsi sono ancora aperti e i contatti ancora da avviare, ma tra le ipotesi non è da scartare.