Il ritorno di Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona dopo una sola stagione in blaugrana, o l'acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo? Questo è uno dei grandi dilemmi che alberga negli uffici della Juventus in questi giorni di programmazione del mercato estivo. A centrocampo serve un giocatore che possa illuminare la manovra e creare geometrie fluide ed efficaci. E i due nomi sul piatto sono soprattutto questi due. Su chi pende la preferenze del "nuovo" allenatore bianconero Massimiliano Allegri? Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri preferisce Pjanic, ce ha già allenato nella precedente esperienza alla Juve.