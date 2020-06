Il Corriere della Sera fa il punto sulla ripresa delle ostilità in casa Juventus: "La panchina di Pjanic contro l’Inter rappresenta la grande novità della seconda parte di stagione bianconera. Non è detto ovviamente che il bosniaco abbia perso la seggiola di regista, a vantaggio di Bentancur. Ma i discorsi di mercato che lo riguardano non sono certo casuali: Pjanic non è il playmaker più adatto al gioco di Sarri, soprattutto dal punto di vista dell’intensità atletica. Un fattore che giocando ogni tre giorni può essere ancora più evidente.