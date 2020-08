Anche Miralem Pjanic non sta più nella pelle di rivivere le notti europee: “La Champions League è tornata!”. Così il centrocampista bosniaco ha scritto su Instagram, che a fine stagione si trasferirà dalla Juventus al Barcellona, mentre il percorso inverso lo farà Arthur. Nonostante il futuro già scritto, l’ex Lione ha espresso più volte l’amore per i colori bianconeri. Darà tutto fino a quando non sarà finita, e lui vorrebbe mettere la parola fine solo il 23 agosto.