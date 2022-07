La decisione, molto probabilmente, non sarà presa prima dell'inizio della prossima settimana, quando si saprà di più sui tempi di recupero di Paul. Intanto, però, si ragiona, valutando i pro e i contro delle due operazioni per avere la certezza di prendere la decisione giusta. Decisione che riguarda il centrocampo, nello specifico, per il quale lasta ripensando a Miralem: come racconta Tuttosport, al momento il 32enne bosniaco è solo un'idea, ovviamente alternativa al più giovane Leandro, ma nemmeno poi così impossibile da concretizzare, considerando che ilha bisogno di sfoltire la rosa e potrebbe lasciarlo partire anche con un prestito secco, una formula che potrebbe fare al caso dei bianconeri a differenza della richiesta di 30 milioni di euro delper il regista argentino.Pjanic, da parte sua, sarebbe più che felice di tornare a Torino, dalla Juve e da Massimilianocon cui ha sempre mantenuto un feeling speciale. L'ex Roma, oltre ad aggiungere qualità e geometria alla mediana bianconera, garantirebbe alla squadra anche un'altra arma preziosa, tanto più dopo l'addio di Paulo: l'efficacia sui calci piazzati, di cui si sente la mancanza proprio dai tempi del suo addio. La Vecchia Signora, insomma, riflette e ragiona. Oltre al responso sulle condizioni di Pogba, però, dovrà anche aspettare la cessione di, prima di tentare un affondo definitivo. Dopodiché la scelta sarà probabilmente tra le due "p", quelle di Paredes e di Pjanic.