Kaio Jorge, Locatelli ma non solo. Il mercato della Juve entra nel vivo: dalla Spagna fanno sapere che tra oggi e domani ci sarà un incontro tra i dirigenti bianconeri e Fali Ramadani, procuratore diche potrebbe tornare alla Juventus dopo una sola stagione al Barcellona. Il bosniaco non aspetta altro, il Barça è pronto a scaricarlo e Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte. Ci sono tutti i presupposti per un ritorno del quale si discuterà in questi giorni, nelle prossime ore la trattativa può decollare.