Miralem Pjanic in uscita dalla Juventus. Il club bianconero valuta il centrocampista tra i 40 ed i 50 milioni di euro e chiuderà lo scambio con il Barcellona solo se Arthur verrà inserito nella trattativa, altrimenti si cercheranno altri acquirenti per l'ex Roma. Uno di questi può essere il Chelsea che ha tra le sue fila due pallini di Maurizio Sarri: Jorginho ed Emerson Palmieri. Calciatori che tra l'altro coprirebbero ruoli in cui chiave, che la Juve ha bisogno di coprire con nuovi acquisti. La certezza è che il futuro di Pjanic sembra segnato.