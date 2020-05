6









Un po' il segreto di Pulcinella, cioè qualcosa che si sa, ma allo stesso tempo si fa finta di non sapere. Sembrano proprio gli ultimi mesi di Miralem Pjanic a Torino. Oltre 160 presenze in bianconero (è il settimo per gettoni nell'attuale rosa, un senatore), 26 gol e una storia bella per mille versi. Affievolita solo negli ultimi mesi, dopo un crescendo necessario che non si è mai palesato agli occhi di Maurizio Sarri. CRISI E RINNOVAMENTO - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea i motivi per cui Pjanic pare sempre più lontano dalla permanenza a Torino. Primo: Sarri ne voleva fare l'uomo 'da 150 palloni a partita'. Ci è andato vicino, ma non è mai riuscito nell'intento. Secondo? La crescita di Bentancur: filtro perfetto e soprattutto verticalizzatore seriale, più veloce a trovare varchi rispetto al bosniaco. Il terzo riguarda la crisi dell'ultimo periodo, anche economica. Mire è una plusvalenza facile e ha parecchio mercato. Barcellona sembra la terra promessa per il suo stile di gioco, Arthur una buona soluzione per i bianconeri.