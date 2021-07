La Juventus ha le idee chiare per il centrocampo: la dirigenza vuole regalare un doppio colpo a Massimiliano Allegri, e i nomi sui quali ci si sta concentrando sono quelli di Manuel Locatelli e. Il bosniaco ha messo la Juve in cima alle sue preferenze, vuole tornare a tutti i costi a Torino e a maggior ragione ora che c'è anche il suo vecchio allenatore. El Chiringuito entra nei dettagli della trattativa col Barcellona, spiegando che i bianconeri vorrebbero pagare solo una parte degli 8,5 milioni di euro che guadagna Pjanic a stagione. Il Barça però fa muro sulle condizioni, gli spagnoli aprono a una cessione, anche in prestito, ma non intendono contribuire alla spesa per l'ingaggio.