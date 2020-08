Uno va, l’altro viene (in panchina). Tra centrocampisti ci si intende, e chissà quanto Pjanic abbia ammirato in passato le gesta di Pirlo, modello per ogni giocatore che intende intraprendere una carriera in questa zona del campo. Il bosniaco è ormai un nuovo giocatore del Barcellona, ma non ha voluto far mancare il suo appoggio al nuovo tecnico della Juventus, commentando il suo post pubblicato oggi pomeriggio sui social: “In bocca al lupo Maestro”.