A volte anche i più grandi piangono. Lo sa bene anche Pjanic che ha sperato, fino all’ultimo minuto, di poter tornare in Italia per vestire la maglia della Juventus. Un club nel quale si è sentito a casa e dove ha vinto tanto. Il nazionale bosniaco aveva fatto recapitare un messaggio chiaro al club bianconero tramite il suo agente: “Sono pronto a dimezzarmi lo stipendio se può favorire il mio ritorno a casa”. Miralem attualmente percepisce al Barcellona un ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus a stagione.- Nemmeno le aperture giocatore e del Barcellona ( pronto a liberarlo a zero) sono servite per far decollare la trattativa. Per la delusione di Allegri che voleva rimettere Pjanic in cabina di regia. Due i veri motivi che hanno portato la Juve a non chiudere la trattativa: l’ingaggio comunque sempre alto del bosniaco oltre, soprattutto, all'età non più giovanissima. Cherubini e Nedved vogliono creare una squadra giovane, di talento e con obiettivi a medio lungo termine.