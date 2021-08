Durante l'ultima diretta Twitch di Calciomercato.com il direttore Stefano Agresti ha commentato così il possibile ritorno dialla Juventus: "Ho il dubbio che sia un giocatore un po' arrivato. Stiamo parlando di un calciatore che due anni fa ha avuto una stagione molto negativa con Sarri e l'anno scorso non ha praticamente mai giocato col Barcellona. Non è giovanissimo e le ultime due stagioni le ha fallite in modo clamoroso".