Miralem Pjanic divide i tifosi della Juventus.Quasi come se il tempo si fosse fermato a tre mesi fa quando sbagliò quelle 4-5 partite che, parola di Sarri, gli fecero perdere sicurezza e fiducia nei suoi mezzi. Quel che è certo è che il tecnico bianconero punta ancora su di lui. Lo considera una pedina importantissima per la Juve e a meno di due giorni dalla finale di Coppa Italia contro il Napoli si è aperto il dibattito sulla formazione bianconera contro gli azzurri.Tra i dubbi del tecnico bianconero c'è, appunto, anche quello legato al regista bosniaco. Sarà titolare oppure no? Se Sarri decidesse di fare a meno di lui, Rodrigo Bentancur scalerebbe in cabina di regia con Sami Khedira mezzala destra. Ramsey resta sempre in dubbio per mercoledì, mentre Rabiot non è ancora pronto per partire dal primo minuto. E voi cosa fareste? Puntereste ancora su Pjanic contro il Napoli?