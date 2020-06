1









Anche Pjanic dice di no. Il centrocampista bosniaco è al centro di mille e più voci di mercato ed ha un accordo di massima con il Barcellona, club che ama per stile di gioco e filosofia del club. Come riporta Tuttosport, per ora Mire dice no a tutte le altre soluzioni: PSG in testa. Leonardo è un grande estimatore del centrocampista della Juventus che però non ha ancora aperto, scrive il quotidiano, all'opzione parigina né a quella legata al Chelsea.



SCAMBI - A proposito di Blues, lo scambio con Jorginho non decolla mentre quello con il Barcellona è legato alla volontà di Arthur. La Juve continua a volere solo lui nello scambio e senza il sì del brasiliano anche il trasferimento al Nou Camp di Pjanic rischia di saltare in maniera definitiva. In tutto questo il PSG ha le sue carte da giocarsi con la Juve. Oltre a Paredes spunta di nuovo fuori il nome di Draxler anche se dalle parti della Continassa non viene ricordato con grande affetto dopo lo sgarro del 2015...