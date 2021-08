Cosa succede su? Un vertice importante, quello visto oggi a Barcellona, dove Agnelli è arrivato un giorno prima della squadra per parlare con, presidente blaugrana, e Florentino Perez, collega del Real Madrid. Pranzo presidenziale e occasione per parlare di tutto. Secondo il Mundo Deportivo, quotidiano catalano, anche di calciomercato.Ecco, il nome è quello di Miralem. Per MD, i club sono ormai d'accordo su tutto e il trasferimento può chiudersi già in giornata. Il Barça è pronto a cedere il giocatore per uno o due anni in prestito gratuito; Cherubini farà un'offerta al Sassuolo ma potrebbe chiudere intanto per il centrocampista bosniaco.