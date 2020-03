La Juventus inizia ad organizzarsi per il prossimo mercato, al quale inevitabilmente si dovranno adeguare le squadre dopo l'emergenza coronavirus. Così, come riporta Tuttosport, Miralem Pjanic potrebbe essere una pedina di scambio utile per i bianconeri, così da limare il prezzo di altri grandi obiettivi: su tutti, il nome resta quello di Paul Pogba, ma non è da escludere che il bosniaco possa essere inserito anche in altre operazioni (come quella per Icardi).