Massimiliano Allegri è tornato ed è pronto a mettere mano sul mercato per cambiare la sua Juve. L'Allegri-bis è iniziato anche all'insegna dei messaggi indirizzati al tecnico, tra amici di sempre e giocatori (o ex). Tra loro anche Miralem Pjanic deluso dall'esperienza al Barcellona, che ha già contattato il tecnico chiedendogli di farlo tornare alla Juve. E le parole di Mehdi Benatia vanno proprio in questa direzione: «Pjanic considera Allegri un padre putativo. Ci sentiamo spesso, Mire e io, e proprio l’altro giorno l’ho preso in giro dicendogli “Mire, hai sentito il tuo papà?”. Pjanic è stato un fenomeno con Allegri: è l’allenatore che più ha saputo esaltarne le qualità». E chi meglio di lui per sapere le intenzioni di Mire?



E Max cosa ne pensa? Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e come riporta oggi Tuttosport, il tecnico dice sì all'ipotesi di un Pjanic-bis, anche se bisogna trovare la formula giusta: niente acquisto, possibile solo il rientro in prestito. Un anno dopo la sua ricca cessione e dopo una stagione poco felice, non c'è l'idea di riacquistarlo. Ma sull'asse Torino-Barcellona potrebbe venire edificato un secondo clamoroso ritorno in casa bianconera, dopo un solo anno di separazione. Il primo nome e obiettivo dichiarato resta Manuel Locatelli, ma la Juve ha sempre avuto un motto chiaro: cogliere le occasioni quando si presentano. E una può arrivare proprio con il bosniaco...