Nel corso della conferenza stampa pre-Milan Maurizio Sarri ha parlato del momento no di Miralem Pjanic: ​"Mezzala? No, è un giocatore dinamico ma senza grandi accelerazioni, per me il meglio lo può dare nel ruolo che sta facendo attualmente, ha sofferto molto di aver fatto peggio qualche partita e fa un pò di fatica a ritornare ai suoi livelli ma lo metto in un piccolo calo stagionale che succede a tutti i giocatori, tornerà ad essere determinante per noi".