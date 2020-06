1







di Gianluca Minchiotti

Nella Juve che perde la Coppa Italia contro il Napoli, secondo titolo stagionale che sfuma dopo la Supercoppa lasciata alla Lazio, ci sono molti problemi. Fra questi, ci sono tre giocatori che, al momento, sembrano decisamente persi per la causa bianconera: Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot. Per motivi diversi fra loro, tre elementi che dovrebbero rappresentare altrettanti punti di forza per la squadra di Maurizio Sarri, diventano invece dei punti deboli e degli elementi di insicurezza per la Juve. E sia la società che, soprattutto, l’allenatore hanno le loro responsabilità per la situazione che si è venuta creare. Analizziamo caso per caso, comprese le colpe di Sarri.



SCORRI PER LEGGERE: FANTASMI PJANIC, BERNARDESCHI E RABIOT, LE COLPE DI SARRI