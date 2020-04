1









Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, tornerà domani in Italia, a Torino. Il giocatore è tornato in patria a metà marzo: da lì ha continuato la sua preparazione fisica, che ora è pronto a proseguire in Italia. Restano invece dei dubbi sul rientro in Italia di Gonzalo Higuain, che per diversi motivi, legati alla condizioni di salute della madre, alla paura per la diffusione del coronavirus in Piemonte, e poi dei dubbi legati alla condizione in cui è in questo momento in rosa: l'argentino è infatti cedibile, in quanto la Juve in attacco per la prossima stagione punta ad uno tra Mauro Icardi, Gabriel Jesus e Arkadiusz Milik.