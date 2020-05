1









Lo scambio tra Pjanic ed Arthur entra nel vivo. Da più parti si parla ormai di un accordo del bosniaco con il club azulgrana che nel frattempo avrebbe dato il via libera alla Juve per trattare con il centrocampista brasiliano. Tuttosport fa il punto sulla trattativa sottolineando lo scarso utilizzo del brasiliano da parte dell'allenatore Quique Setien anche se dal suo arrivo sulla panchina del Barcellona Arthur ha sofferto di problemi fisici. Sono però solo quattro le partite giocate dall’inizio su undici in cui è stato a disposizione. Per il via libera definitivo del brasiliano mancherebbe solo l'ok del suo attuale allenatore.