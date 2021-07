La Juventus, si sa, ha come obiettivo per il centrocampo il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona. Il club bianconero, dopo che sarà ultimata la trattativa col Sassuolo per Locatelli, pensa seriamente al bosniaco, che ricambia completamente: pur di andare alla Juve, è disposto a ridursi lo stipendio, assicura il giornale spagnolo Sport.