Sempre per la serie che, certi amori non finiscono, fanno dei firi immensi, e poi ritornano.... Miralem, in questo momento, si trova in visita alla Continassa, al Training Center della Juventus. A riferirlo è Sky, secondo cui si tratterebbe di una visita di cortesia. Il centrocampista bosniaco, durante la sessione estiva di calciomercato, è stato più volte vicino a rivestire la maglia bianconera. La mancata uscita di almeno un centrocampista, però, ha bloccato la trattativa e Pjanic, oggi, veste la maglia del. Chissà che, in mezzo a sorrisi e saluti, non si parli anche di mercato.