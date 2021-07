Il Barcellona è pronto a scaricare, e la Juventus ci pensa davvero. Allegri lo conosce per averlo già allenato nella prima gestione sulla panchina bianconera, il bosniaco in Spagna non si è ambientato e vorrebbe liberarsi del suo ingaggio o cedendolo in prestito, o addirittura a parametro zero. Un'occasione che ingolosisce la Juve ma anche il Tottenham, e soprattutto il suo nuovo ds Paratici che Pjanic lo conosce molto bene.