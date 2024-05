Pjanic, le parole su Locatelli e Allegri

Miralem Pjanic, ex di Juventus e Roma, ha parlato a Dazn della sfida tra le due squadre in programma questa sera allo stadio Olimpico. "Per chi faccio il tifo? Difficile dirlo, quando sono andato via dalla Roma mi piangeva il cuore, alla Juve è stato strepitoso, nove anni di bei ricordi in Italia."ue allenatori che conosco, con Daniele ci ho giocato, con Max ci ho vinto tantissimo, una persona strepitosa, che vinca il migliore. La Juve deve chiudere la questione Champions il più veloce possibile.""Quello della Roma mi piace, Pellegrini è tornato in forma. Quello della Juve può fare qualcosina in più. Locatelli anche può fare qualcosa in più."LOCATELLI - "Giocare nella Juve è un'altra cosa, per Allegri l'uomo davanti alla difesa è importante, vestire la maglia della Juve è diverso, una cosa su cui dovrà lavorare è avere più responsabilità, prendere la squadra in mano e dettare i tempi di gioco.""E' un grandissimo allenatore, quando c'ero io c'era anche un'altra squadra, il feeling che avevamo con lui era il top. Penso abbia fatto il massimo a livello di risultati, magari a livello di gioco si poteva fare qualcosa di più. Non poteva competere con l'Inter quest'anno. La rosa della Juve è inferiore, l'Inter ha esperienza, qualità. Non lo so se rimane Allegri."