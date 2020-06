Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic si è concesso una cena nel centro di Torino assieme all'ex attaccante bianconero Marco Borriello. I due hanno giocato assieme con la maglia della Roma e come si può vedere nelle stories Instagram del centrocampista bosniaco hanno cenato al ristorante "Del Cambio" in Piazza del Carignano, a pochi passi da Piazza Castello, in pieno centro città. Il ristorante è lo stesso nel quale i dirigenti della Juve pranzano con i dirigenti Uefa e della squadra avversaria prima delle partite di Champions League. Lì la Juve è di casa.