La Juventus ha diversi giocatori da piazzare come esuberi, specialmente tra gli uomini che hanno fatto rientro a Torino dopo i prestiti. Uno di questi è senz'altro Marko Pjaca, gran talento croato che però ha avuto la parte iniziale della carriera minata dalla fragilità fisica. Giocatore sul quale la Juve ha deciso di non puntare. Dove andrà adesso Pjaca? Come conferma anche oggi Calciomercato.com, il suo futuro sembra essere ancora nel capoluogo piemontese, ma sulla sponda granata. Il connazionale Juric lo vorrebbe infatti nel suo Toro.