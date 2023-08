La Juve sta cercando una soluzione per Marko. L’attaccante croato, 28 anni, è tornato a Torino dopo un’annata all’Empoli ed è stato subito inserito tra i calciatori sul mercato: nessuna sistemazione trovata fino ad ora, anche per l’ingaggio da 3,7 milioni lordi, che ha spaventato molte pretendenti. E ora? Ha ancora un anno di contratto, ma la Juve ora pare dare il via libera al suo addio con un incentivo all’esodo che favorirebbe anche chi vuole ingaggiarlo, scrive la Gazzetta. Su di lui ci sono Rijeka e Dinamo Zagabria, che vorrebbero riportarlo in Croazia.