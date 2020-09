1









Marko Pjaca si presenta al Genoa. Il giocatore in prestio dalla Juve nella conferenza stampa di presentazione in onda su Genoa Channel ha dichiarato: "I primi giorni sono stati veramente belli, mi sento a casa anche perché conosco molti ragazzi come Badelj, Perin e Brlek. Maran mi ha dato buone impressioni anche se ci conosciamo da pochi giorni: il mister mi ha voluto fortemente. Abbiamo iniziato bene, spirito e gioco giusto. Possiamo fare una bella stagione, continuiamo così.



Sfortuna? Voglio una rivincita con il destino. Voglio giocare con serenità, mi sento bene e spero di non avere più infortuni. Non ho mai avuto paura del ritiro".