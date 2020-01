Un nome che ritorna ciclicamente in quel di Genova e che rappresenta un obiettivo di mercato per i blucerchiati. Sfumata all'ultimo la trattativa con il Cagliari, infatti, il club di Massimo Ferrero è tornato alla ribalta, proponendosi come prima alternativa per il futuro del croato.Il classe 1995 è in cerca di una nuova avventura e di uno spazio importante da titolare, così da poter tornare a splendere dopo i brutti infortuni. Come scrive Calciomercato.com,I buoni rapporti tra la Sampdoria e la Juventus, certificati anche dalle tante operazioni sull'asse Torino-Genova, potrebbero inoltre facilitare l'operazione in prestito semestrale. Un problema è rappresentato dalle numerose richieste per il calciatore, che comunque sembrerebbe indirizzato alla permanenza in Serie A. Sarebbe il sostituto di Caprari, corteggiato da Sassuolo, Fiorentina, Parma e Spal, e si gioca una maglia con l'ex bianconero Simone Zaza.

