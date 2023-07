Il futuro di Markorappresenta un vero e proprio nodo irrisolto per la Juventus. La situazione è complessa e persistente nel tempo, e non si esclude la possibilità di una sua partenza a titolo gratuito.Marko Pjaca, giocatore della Juventus, sembra non rientrare nei piani futuri del club, ma trovare una soluzione per la sua cessione non è stata un'impresa facile. Nonostante i tentativi di piazzare il calciatore sul mercato, non si sono concretizzate offerte soddisfacenti per la Juventus.