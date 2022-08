Cosa succede con? Il 'no' alla Samp ha complicato la strategia della Juve, che di fatto ha messo il calciatore fuori rosa. Ad oggi, Pjaca si allena con l'Under 23, in attesa di una soluzione. Il suo entourage, scrive Sampnews24.com, sta cercando una nuova sistemazione, (che però ovviamente non sarà il Doria). In caso non si dovesse trovare una nuova squadra, la Juve potrebbe anche risolvere il contratto di Pjaca, che ha ancora un anno con i bianconeri, pagando una buonuscita.