Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questo momento il Verona starebbe provando il sorpasso sul Genoa nella corsa a Marko Pjaca. Per la Rosea, "Preziosi lavora da giorni alla trattativa per il croato, mentre il club di Setti silenziosamente ha fatto la sua proposta al giocatore, ma l’arbitro della contesa sarà la Juve". Ieri, a Genova, si attendeva una risposta positiva del calciatore: non è arrivata. Il motivo? Pjaca pensa ancora di giocarsi le sue carte alla Juve, almeno finché i bianconeri non gli faranno sapere di dover cercare spazio e minuti altrove. Il Verona lavora dunque sui fianchi: se si convincerà il ragazzo, gli scaligeri si faranno immediatamente sotto.