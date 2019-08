Marko Pjaca e Mattia Perin lasceranno la Juventus solo a gennaio. Entrambi stanno recuperando dai rispettivi infortuni e non hanno mercato in questa sessione di mercato. Come svelato da Fabio Paratici dopo la partitella in famiglia di Villar Perosa partiranno ma solamente a gennaio. Intanto i bianconeri li escluderanno dalla lista Champions da cui dovrebbero rimanere fuori anche Matuidi, Mandzukic e Rugani. Mercato permettendo.