Markopotrebbe aver trovato una squadra. Come riferito da Sportitalia, nelle scorse ore il croato ha infatti ricevuto una proposta dal, club della "sua" Croazia, che pare sia risultata di suo gradimento e sia piaciuta anche alla. Il giocatore potrebbe quindi lasciare Torino a breve per ritornare in patria, rinunciando quindi alle altre offerte che erano giunte per lui dalla Turchia e dal Pisa.