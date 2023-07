Un nuovo protagonista è entrato con forza nel mercato europeo e italiano, ovvero l'Arabia Saudita, che ha già "prelevato" dalla Serie A giocatori importanti come Brozovic e Milinkovic SavicUna questione che potrebbe riguardare direttamente anche la Juve, che ha più tempo per poter piazzare alcuni giocatori.Giuntoli e Manna infatti, stanno lavorando per "razionalizzare" la rosa e cedere quei giocatori non considerati utili al nuovo progetto come ad esempioIl difensore al momento ha chiuso le porte all'Arabia ma se a settembre inoltrato il giocatore fosse ancora a Torino, chissà se qualcosa in merito potrebbe cambiare. Non solo, anche tra chi è in tournée negli Stati Uniti, ci sono state delle sirene saudite. Il riferimento, come scrive Tuttosport, èIl brasiliano era già stato cercato di piazzare da parte della Juve senza successo mentre per Paul, le incognite fisiche continuano ad essere presenti.Tre profili il cui futuro, anche se in maniera diversa, rimane incerto e che risultano appetibili per l'Arabia Saudita ancor più che per altri club europei. Con il mercato che là si chiuderà il 20 settembre, le porte saranno aperte ancora per quasi due mesi.