Tutto bene quel che... si è abbassato. L'obiettivo della, a inizio mercato, era quello di dare un taglio netto al monte ingaggi: la necessità era iniziata con la pandemia, con gli introiti ridotti al minimo e la paura di non riuscire a stare al passo. Negli ultimi tre anni, sì, i bianconeri hanno dovuto cambiare pelle, pur restando fedeli all'ambizione: vincere, o comunque tornare a farlo.Come riporta Tuttosport, anche dopo il piccolo battibecco a distanza tra Mourinho e Sarri, spesa e investimenti, vale la pena dare uno sguardo a quanto fatto in casa Juve: il costo degli acquisti è di 63,5 milioni di euro, mentre le uscite - senza considerare i bonus, così come per gli ingressi - hanno portato ben 90 milioni. Il delta è facile da calcolare: 26.5 milioni di euro in attivo. E il monte ingaggi? Con gli addii di Dybala, Bernardeschi, Chiellini (più Morata), la Juve aveva già ridotto la voce stipendi. Poi sono partiti De Ligt e soprattutto Ramsey: non elementi banali. Dentro Pogba e Kostic, ma col decreto crescita; Di Maria guadagna il massimo salariale e Bremer ha uno stipendio nei parametri. Insomma: bene così.