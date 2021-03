L'edizione online de La Gazzetta dello Sport analizza il problema della Juventus. Che non sta nei numeri, semmai in una questione di personalità. Come srive la Rosea, il confronto con l'anno scorso è una continua rincorsa. Quanto è in ritardo, Andrea Pirlo, sulla corsa di Maurizio Sarri e ancor prima di Massimiliano ad Allegri? I numeri sorprendono: questa squadra ha segnato tanto (un gol in più rispetto alla scorsa stagione) e ha subito tre gol di meno (20 e non 23). Dunque, non è tutto riconducibile ai freddi numeri: è una questione di mentalità. Per Gazzetta, di personalità.