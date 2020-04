Il campionato è fermo, in attesa ancora di sapere quale sarà il suo futuro. Intanto, la Lega prova a cercare insieme ai Presidenti le possibili soluzioni. Diamo uno sguardo alle prime pagine dei giornali. Il quotidiano piemontese Tuttosport titola: 'Juve, più forte di tutto'. Club in crescita nonostante la crisi portata dal Coronavirus. Così John Elkann nella lettera agli azionisti Exor: "Siamo leader in Europa".



Il Corriere dello Sport, invece, titola: ​'Tutti in ritiro'. Il protocollo dei medici FIGC per i club: sanificare i centri sportivi, consentire l'ingresso a un solo membro dello staff, eseguire nuovi test per idoneità.