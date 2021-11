Joao Cancelo alla sua 3^ stagione al ManchCity è già arrivato a 6 assist in 18 partite, l’ultimo di esterno dx per il gol di Sterling. Ma per qualcuno non era buono pic.twitter.com/75OvseVIpx — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 21, 2021

La stagione aldi Joaocontinua nel migliore dei modi. Oggi, contro l'Everton, l'ennesimoper il gol che ha aperto le marcature, il primo dei tre che hanno regalato alla squadra di Guardiola una vittoria secca. Splendido il suo tocco di esterno destro, che non è sfuggito nemmeno a Maurizio, che ne ha approfittato per lanciare una frecciatina, rivolta con tutta probabilità a, le due squadre in cui il giocatore ha militato prima di trasferirsi in Inghilterra. "Joao Cancelo alla sua 3^ stagione al Manchester City è già arrivato a 6 assist in 18 partite, l'ultimo di esterno destro per il gol di Sterling. Ma per qualcuno non era buono", il messaggio del giornalista su