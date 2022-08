In casa Juventus resta ancora viva per l'attacco la pista che porta a. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'olandese può diventare un'occasione ghiotta vista la sua situazione contrattuale. C'è però un nodo: l'olandese, 28 anni, chiederebbe un ingaggio pluriennale, richiesta che potrebbe non incontrare la volontà della Juventus.