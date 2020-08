Ronaldo, Dybala e il numero 9. Già, ma quale numero 9? Le ultime notizie parlano di un affare in dirittura d'arrivo con Edin Dzeko: il bosniaco ha sciolto le riserve nella giornata di giovedì, e adesso si appresta a chiudere l'annosa trattativa con la Juventus. Manca poco, cioè l'accordo tra Roma e Napoli per Milik (Under e Riccardi nell'affare): bianconeri spettatori interessati. Ma già con penna fissa accanto al taccuino, perché con il centravanti quasi ex Roma finalmente Ronaldo e Dybala avranno un'ottima spalla su cui appoggiarsi.



TUTTI CON DZEKO - Edin ha convinto tutti. E' stato ritenuto elemento perfetto perché può giocare sia con CR7 che con la Joya. Tutti e tre, insieme e appassionatamente. Nelle due formazioni studiate da Pirlo, che possa essere il "tridente da Champions", che possa essere la versione light (ma non meno talentuosa). L'idea di partenza del Maestro è quella di inserirlo in pianta stabile con il 7 e il 10, ma Dzeko sarà utile anche per 'svezzare' - qualora ce ne fosse bisogno - Kulusevski in zona gol, ormai a tutti gli effetti la quarta scelta dell'attacco bianconero. Nel formato difesa a tre, con un modulo simil 3-4-1-2 e Cuadrado a spingere sulla fascia, Dybala può giocare dietro le punte Dzeko-Ronaldo. Che si combinano alla perfezione, sempre e comunque.