Vicino al ritorno. Andreastarebbe per tornare ad allenare in Serie A a pochi mesi dalla fine della sua avventura con la Juventus, la prima della carriera, chiusa con due trofei e tanti alti e bassi. Il Maestro, ancora sotto contratto con la Juventus, stando a quanto racconta la Gazzetta dello Sport è il primo nome sulla lista del. La panchina di Davide Ballardini traballa e i rossoblù vogliono lui come sostituto. Una soluzione percorribile praticamente da subito: qualora nelle prossime due sfide contro Venezia ed Empoli la squadra non dovesse ottenere indicativamente quattro punti, le possibilità di esonero sarebbero molto alte. Le altre piste portano a Maran, già sotto contratto, e Gattuso.